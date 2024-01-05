Asia Times: ВСУ понесли тяжёлые потери из-за «беспощадных» российских контратак
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«Украина понесла высокие потери в результате безжалостных российских контратак, в том числе на длинном участке линии фронта в Донбассе», — пишут журналисты.
Вместе с этим в Киеве растёт беспокойство по поводу западной поддержки, поэтому власти видят необходимость компенсировать ожидаемое сокращение западных поставок оружия и боеприпасов за счёт «увеличения человеческих ресурсов на местах», говорится в статье.
Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft отметил, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сильно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным.