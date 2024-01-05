Украинские войска понесли тяжёлые потери из-за контратак, которые проводят российские подразделения, пишет гонконгское издание Asia Times.

«Украина понесла высокие потери в результате безжалостных российских контратак, в том числе на длинном участке линии фронта в Донбассе», — пишут журналисты.

Вместе с этим в Киеве растёт беспокойство по поводу западной поддержки, поэтому власти видят необходимость компенсировать ожидаемое сокращение западных поставок оружия и боеприпасов за счёт «увеличения человеческих ресурсов на местах», говорится в статье.

Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft отметил, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сильно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным.