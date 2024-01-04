Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в акватории Чёрного моря

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО украинского БПЛА в северо-западной части акватории Чёрного моря.

«4 января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.