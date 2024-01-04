Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в акватории Чёрного моря
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«4 января около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.