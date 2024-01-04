Минобороны: силы ПВО сбили переделанную ВСУ ракету С-200 над Липецкой областью

В Минобороны России заявили, что дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью.

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«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области. Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.