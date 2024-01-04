RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: силы ПВО сбили переделанную ВСУ ракету С-200 над Липецкой областью

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью.
Минобороны: силы ПВО сбили переделанную ВСУ ракету С-200 над Липецкой областью
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области.

Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить