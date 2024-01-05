Премьер Мелони: путём к переговорам по Украине станет равновесие в бою
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На пресс-конференции по итогам года она отметила, что к этому приведёт продолжение поддержки украинских войск со стороны Запада.
«Единственную возможность для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле», — цитирует премьера РИА Новости.
Мелони считает, что прекращение поддержки Украины может привести к приближению конфликта к границам Италии.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.