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Премьер Мелони: путём к переговорам по Украине станет равновесие в бою

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что путём к перемирию на Украине станет равновесие сил на фронте.
Премьер Мелони: путём к переговорам по Украине станет равновесие в бою
  • AP
  • © Andrew Medichini

На пресс-конференции по итогам года она отметила, что к этому приведёт продолжение поддержки украинских войск со стороны Запада.

«Единственную возможность для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению даёт сохранение баланса между силами на поле», — цитирует премьера РИА Новости.

Мелони считает, что прекращение поддержки Украины может привести к приближению конфликта к границам Италии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.

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