Прекращение вещания Первого канала в Казахстане оказалось связано с долгом TVCOM
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По её словам, данное решение — экономическое, а не политическое.
«Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», — цитирует её РИА Новости.
При этом «Цифровое телесемейство» и Первый канал продолжают вещать в Казахстане на ресурсах крупнейших операторов связи.
3 января стало известно, что казахстанский оператор платного спутникового и интернет-телевидения TVCOM объявил об исключении некоторых российских телеканалов из сетки вещания.