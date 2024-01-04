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Прекращение вещания Первого канала в Казахстане оказалось связано с долгом TVCOM

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Первый канал и другие телеканалы «Цифрового телесемейства Первого канала» пропали из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора за вещание в 2023 году. Об этом рассказала представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.
Прекращение вещания Первого канала в Казахстане оказалось связано с долгом TVCOM
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Demina

По её словам, данное решение — экономическое, а не политическое.

«Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», — цитирует её РИА Новости.

При этом «Цифровое телесемейство» и Первый канал продолжают вещать в Казахстане на ресурсах крупнейших операторов связи.

3 января стало известно, что казахстанский оператор платного спутникового и интернет-телевидения TVCOM объявил об исключении некоторых российских телеканалов из сетки вещания.

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