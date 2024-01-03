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Оператор TVCOM в Казахстане прекратил вещание ряда российских телеканалов

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Казахстанский оператор платного спутникового и интернет-телевидения TVCOM объявил об исключении некоторых российских телеканалов из сетки вещания.
Оператор TVCOM в Казахстане прекратил вещание ряда российских телеканалов
  • Gettyimages.ru
  • © fuzznails

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение оператора.

В частности, оператор прекращает транслировать «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе».

Кроме того, из сетки вещания уберут «Дом кино Premium», «Музыку Первого», «Победу», «Карусель», «Бобер» и «О!».

Такое решение объясняется «снижением количества каналов с информационной повесткой».

В конце декабря Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения. 

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