Депутат Новиков считает, что активность НАТО на Украине может усилиться

На Украине возможно усиление активности НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных.

«Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», — сказал Новиков в разговоре с «Лентой.Ру».

Он уверен, что участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Владимира Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе более современного.

«Есть ещё различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — уверен парламентарий.

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон ранее допустил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.