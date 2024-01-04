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Депутат Новиков считает, что активность НАТО на Украине может усилиться

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На Украине возможно усиление активности НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат Новиков считает, что активность НАТО на Украине может усилиться
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных.

«Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», — сказал Новиков в разговоре с «Лентой.Ру».

Он уверен, что участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Владимира Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе более современного.

«Есть ещё различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — уверен парламентарий.

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон ранее допустил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.

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