Депутат Новиков считает, что активность НАТО на Украине может усилиться
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
По его словам, сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных.
«Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», — сказал Новиков в разговоре с «Лентой.Ру».
Он уверен, что участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Владимира Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе более современного.
«Есть ещё различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — уверен парламентарий.
Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон ранее допустил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.