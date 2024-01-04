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Лукашенко подписал закон о статусе уходящего президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего главы государства.
Лукашенко подписал закон о статусе уходящего президента
  • globallookpress.com

Соответствующий закон размещён на сайте главы государства.

«Кроме того, определяется статус президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в документе обозначается, что президентом может быть избран гражданин страны по рождению, не моложе 40 лет, а также проживающий в Белоруссии не менее 20 лет перед выборами.

Ранее Лукашенко на совещании с руководителями белорусских силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД.

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