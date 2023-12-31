Лукашенко поручил перевести на усиленный режим все подразделения МВД
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что председатель КГБ Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке вокруг Белоруссии, а также о ситуации внутри страны. Он добавил, что его ведомство работает в усиленном режиме.
Кроме того, о ситуации отчитался глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, которому Лукашенко поручил усилить бдительность.
«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.