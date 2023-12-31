Лукашенко поручил перевести на усиленный режим все подразделения МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что председатель КГБ Иван Тертель доложил Лукашенко об оперативной обстановке вокруг Белоруссии, а также о ситуации внутри страны. Он добавил, что его ведомство работает в усиленном режиме.

Кроме того, о ситуации отчитался глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, которому Лукашенко поручил усилить бдительность.

«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.