Генерал ВСУ Кривонос: ВС России наносят удары по Украине из-за халатности Киева
- РИА Новости
В интервью YouTube-каналу «Прямой» он объяснил, что именно по этой причине ВС России знают о расположении важных объектов.
«К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать», — отметил бывший военный.
Кривонос подчеркнул, что украинские политики открыто рассказывают об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, невольно раскрывая их характеристики и расположение.
Ранее издание The Telegraph признало, что российские войска атаковали объекты оборонной промышленности Украины.