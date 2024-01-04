Генерал ВСУ Кривонос: ВС России наносят удары по Украине из-за халатности Киева

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская армия наносит удары по инфраструктуре и военной промышленности Украины из-за халатности украинских властей.

В интервью YouTube-каналу «Прямой» он объяснил, что именно по этой причине ВС России знают о расположении важных объектов.

«К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать», — отметил бывший военный.

Кривонос подчеркнул, что украинские политики открыто рассказывают об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, невольно раскрывая их характеристики и расположение.

Ранее издание The Telegraph признало, что российские войска атаковали объекты оборонной промышленности Украины.