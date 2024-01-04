Telegraph: российские войска атаковали объекты оборонной промышленности Украины

Российская армия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины, говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что за последние дни ВС России нанесли серию крупных ударов при помощи беспилотников и ракет. По данным издания, атака стала одной из самых интенсивных с начала конфликта.

Также автор статьи подчеркнул, что удары наносились с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия уничтожила ангар с авиационными боеприпасами в зоне СВО.