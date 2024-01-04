Военкор RT показал видео ударов ВС России по позициям ВСУ в районе Спорного

Военкор RT Александр Яремчук показал эксклюзивное видео, на котором российские войска наносят удары по позициям ВСУ в районе Спорного.

РИА Новости

Удары наносит 6-я бригада ВС России. Накануне военкор RT Влад Андрица показал видео, на котором танки 58-й гвардейской армии уничтожают опорный пункт украинской армии в районе Работина — Новопрокоповки на Запорожском направлении.