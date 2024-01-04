Военкор RT показал видео ударов ВС России по позициям ВСУ в районе Спорного
Военкор RT Александр Яремчук показал эксклюзивное видео, на котором российские войска наносят удары по позициям ВСУ в районе Спорного.
- РИА Новости
Удары наносит 6-я бригада ВС России.
Накануне военкор RT Влад Андрица показал видео, на котором танки 58-й гвардейской армии уничтожают опорный пункт украинской армии в районе Работина — Новопрокоповки на Запорожском направлении.
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