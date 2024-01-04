Автобус с людьми упал в очистное пространство у шахты в Казахстане
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Об этом говорится в материале газеты «Известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
«Предварительная длина обвала — 150—200 м, ширина — 500 м, глубина обвала — 150 м», — сказано в сообщении.
Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что были найдены тела двух человек, поиск ещё двоих людей продолжается, также спасатели ищут транспортное средство.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске.