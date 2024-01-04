Автобус с людьми упал в очистное пространство у шахты в Казахстане

В Павлодарской области Баянаульского района Казахстана на территории АО «Майкаинзолото» автобус, в котором находились три пассажира и водитель, упал в очистное пространство около шахты на руднике.

Об этом говорится в материале газеты «Известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«Предварительная длина обвала — 150—200 м, ширина — 500 м, глубина обвала — 150 м», — сказано в сообщении.

Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что были найдены тела двух человек, поиск ещё двоих людей продолжается, также спасатели ищут транспортное средство.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске.