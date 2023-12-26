RT в Telegram
Подпишись

Два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске

Короткая ссылка
Два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.
Два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, автомобиль упал в яму, где в этот момент находился рабочий, в результате чего он, а также водитель машины пострадали.

Уточняется, что рабочего осматривает скорая, а у водителя зафиксировали ушиб плеча и тупую травму живота.

По данным очевидцев, на месте работают экипажи ГИБДД и МЧС.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Чувашии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить