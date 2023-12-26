Два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске

Два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, автомобиль упал в яму, где в этот момент находился рабочий, в результате чего он, а также водитель машины пострадали.

Уточняется, что рабочего осматривает скорая, а у водителя зафиксировали ушиб плеча и тупую травму живота.

По данным очевидцев, на месте работают экипажи ГИБДД и МЧС.

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