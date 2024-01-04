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El País: арсеналы украинских войск скоро будут исчерпаны

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Арсеналы украинских войск близятся к опустошению, ВСУ начали использовать оружие, которое не всегда подходит для поражения цели, сообщает испанская газета El País.
El País: арсеналы украинских войск скоро будут исчерпаны
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Как пишет автор статьи Мария Саукильо, 47-я бригада ВСУ, как и многие другие, сидит на «снарядной диете» — «их арсеналы исчерпаны». Об этом изданию сказал и сержант механизированной бригады Александр.

Командир группы спецназа Южной группировки ВС России с позывным Альф ранее рассказал, что военные украинской армии проявляют неуверенность на позициях в связи с нехваткой боеприпасов советского образца на участке фронта под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

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