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Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации в ВСУ через лотерею

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Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил провести мобилизацию украинцев посредством лотереи или жеребьёвки.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.

По его словам, при таком приёме государство может случайно извлечь день и месяц и мобилизовать родившихся в этот день.

«Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — сказал Милованов.

Ранее на новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов.

Также бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных.

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