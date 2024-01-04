Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации в ВСУ через лотерею
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.
По его словам, при таком приёме государство может случайно извлечь день и месяц и мобилизовать родившихся в этот день.
«Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — сказал Милованов.
Ранее на новых блокпостах в Киевской области начали искать уклонистов.
Также бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных.