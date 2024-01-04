ВДВ России применяют комплексы РЭБ «Лесочек» для защиты от дронов-камикадзе на СВО

Подразделения российских ВДВ широко применяют средства РЭБ «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что данный комплекс компактен может устанавливаться на автомобильную и бронетанковую технику.

По данным ведомства, он обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.

Ранее российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления.

Также сообщалось, что танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приёмам на тыловом полигоне в зоне СВО.