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ВДВ России применяют комплексы РЭБ «Лесочек» для защиты от дронов-камикадзе на СВО

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Подразделения российских ВДВ широко применяют средства РЭБ «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что данный комплекс компактен может устанавливаться на автомобильную и бронетанковую технику.

По данным ведомства, он обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.

Ранее российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления.

Также сообщалось, что танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приёмам на тыловом полигоне в зоне СВО.

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