ВДВ России применяют комплексы РЭБ «Лесочек» для защиты от дронов-камикадзе на СВО
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Отмечается, что данный комплекс компактен может устанавливаться на автомобильную и бронетанковую технику.
По данным ведомства, он обеспечивает защиту транспорта и личного состава как в движении, так и в местах стоянки.
Ранее российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления.
Также сообщалось, что танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приёмам на тыловом полигоне в зоне СВО.