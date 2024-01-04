Разведчики группировки «Запад» сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к российским позициям.
Как отметил командир отделения с позывным «Буря», разведчики ВС России с помощью дрона скорректировали огонь из гранатомётов.
«В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — сказал военный.
Ранее ВС России поразили пункты дислокации иностранных наёмников в Харькове.
Также бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском.