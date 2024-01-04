Разведчики группировки «Запад» сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

Гранатомётные расчёты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к российским позициям.

Как отметил командир отделения с позывным «Буря», разведчики ВС России с помощью дрона скорректировали огонь из гранатомётов.

«В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — сказал военный.

Ранее ВС России поразили пункты дислокации иностранных наёмников в Харькове.

Также бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском.