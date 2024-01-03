Минобороны России вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих

Министерство обороны России 3 января вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс, сообщило ведомство.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении министерства.

Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь, самолётами военно-транспортной авиации они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

22 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.