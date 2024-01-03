RT в Telegram
Подпишись

Минобороны России вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих

Короткая ссылка
RT
Министерство обороны России 3 января вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс, сообщило ведомство.
Минобороны России вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих
  • РИА Новости

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении министерства.

Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь, самолётами военно-транспортной авиации они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

22 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить