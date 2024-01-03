Минобороны России вернуло из украинского плена 248 российских военнослужащих
- РИА Новости
«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении министерства.
Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь, самолётами военно-транспортной авиации они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
22 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.