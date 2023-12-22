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Москалькова рассказала об обмене письмами для бойцов ВС России и ВСУ

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.
Москалькова рассказала об обмене письмами для бойцов ВС России и ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня впервые... совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она в Telegram.

Москалькова уточнила, что обмен произвели на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов.

Ранее сообщалось, что Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проведут ряд взаимных посещений военнопленных.

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