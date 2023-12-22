Москалькова рассказала об обмене письмами для бойцов ВС России и ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.

«Сегодня впервые... совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она в Telegram.

Москалькова уточнила, что обмен произвели на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов.

Ранее сообщалось, что Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проведут ряд взаимных посещений военнопленных.