Осуждённый экс-глава екатеринбургского УМВД Трифонов погиб в зоне СВО

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который был приговорён судом к 9,5 года лишения свободы за взяточничество и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Трифонова Ольгу Кезик.

«Вчера стало известно, что Игорь погиб при выполнении своего долга на СВО», — сообщила она.

Ольга Кезик в беседе с URA.RU заявила, что Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно.

Трифонова задержали в 2019 году в Москве. В августе 2022 года он был приговорён к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Впоследствии суд смягчил ему наказание на два месяца.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.