Осуждённый экс-глава екатеринбургского УМВД Трифонов погиб в зоне СВО
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Трифонова Ольгу Кезик.
«Вчера стало известно, что Игорь погиб при выполнении своего долга на СВО», — сообщила она.
Ольга Кезик в беседе с URA.RU заявила, что Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно.
Трифонова задержали в 2019 году в Москве. В августе 2022 года он был приговорён к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Впоследствии суд смягчил ему наказание на два месяца.
Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.