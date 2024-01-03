Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию Кислицина в Россию
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского надзорного ведомства.
«21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Казахстан принял решение экстрадировать Кислицина в Россию.
В июне стало известно, что задержанный в Казахстане Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.
F.A.C.C.T. — бывшая компания Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.