Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию Кислицина в Россию

Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского надзорного ведомства.

«21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Казахстан принял решение экстрадировать Кислицина в Россию.

В июне стало известно, что задержанный в Казахстане Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.