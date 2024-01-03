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Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию Кислицина в Россию

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Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию Кислицина в Россию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского надзорного ведомства.

«21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Казахстан принял решение экстрадировать Кислицина в Россию.

В июне стало известно, что задержанный в Казахстане Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.

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