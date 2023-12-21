Генпрокуратура: Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Казахстан принял решение экстрадировать в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кислицину вменяются неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, а также вымогательство.

В июне стало известно, что задержанный в Казахстане Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.