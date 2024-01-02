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Власти Белгорода просят жителей не снимать последствия обстрелов

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Власти Белгорода напомнили жителям города, что снимать и делиться видео и фотографиями, связанными с последствиями обстрелов, недопустимо.

«Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство», — написал мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram.

Вечером 2 января Министерство обороны России сообщило, что в Белгородской области была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

В воздухе были уничтожены две ракеты «Точка-У» и семь ракет «Ольха».

Ранее из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек.

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