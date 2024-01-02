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В Киеве зафиксировали серьёзные перебои с интернетом

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В украинской столице зафиксировали серьёзные перебои с интернетом, пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой на сервис Netblocks.
В Киеве зафиксировали серьёзные перебои с интернетом
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что перебои являются наиболее серьёзными за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве почти 260 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Украинская энергокомпания ДТЭК заявила, что энергоснабжение временно отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отсутствии водоснабжения в некоторых районах города.

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