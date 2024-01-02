В Киеве зафиксировали серьёзные перебои с интернетом
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В сообщении говорится, что перебои являются наиболее серьёзными за последние месяцы.
Ранее сообщалось, что в Киеве почти 260 тыс. потребителей остались без электроснабжения.
Украинская энергокомпания ДТЭК заявила, что энергоснабжение временно отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отсутствии водоснабжения в некоторых районах города.