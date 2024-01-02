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Минэнерго: в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без электричества

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В Киеве почти 260 тыс. потребителей остались без электроснабжения после произошедших в украинской столице нескольких серий взрывов. 
Минэнерго: в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без электричества
  • Gettyimages.ru

Об этом проинформировало украинское Министерство энергетики.

В сообщении говорится, что произошло отключение оборудования подстанций в Киевской области. 

Отключения света зафиксированы в Бучанском и Вышгородском районах.

Также отмечались временные нарушения в работе ГЭС.

Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что энергоснабжение временно отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.

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