Минэнерго: в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без электричества
- Gettyimages.ru
Об этом проинформировало украинское Министерство энергетики.
В сообщении говорится, что произошло отключение оборудования подстанций в Киевской области.
Отключения света зафиксированы в Бучанском и Вышгородском районах.
Также отмечались временные нарушения в работе ГЭС.
Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что энергоснабжение временно отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.