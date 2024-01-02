Минэнерго: в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без электричества

В Киеве почти 260 тыс. потребителей остались без электроснабжения после произошедших в украинской столице нескольких серий взрывов.

Gettyimages.ru

Об этом проинформировало украинское Министерство энергетики. В сообщении говорится, что произошло отключение оборудования подстанций в Киевской области. Отключения света зафиксированы в Бучанском и Вышгородском районах. Также отмечались временные нарушения в работе ГЭС. Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что энергоснабжение временно отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.