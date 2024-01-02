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ERR: в Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

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В Эстонии с 1 января вступил в силу закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола.

Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

«Согласно вступившему в силу закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола», — говорится в публикации.

В ноябре Ватиканская Дикастерия доктрины веры заявила, что транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крёстных родителей и свидетелей на свадьбе.

Также сообщалось, что Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар.

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