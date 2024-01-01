В Крыму назвали дешёвым фарсом слова Зеленского о полуострове

Слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются дешёвым фарсом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее Зеленский в ходе новогоднего обращения применительно к жителям Крыма и новых российских регионов использовал словосочетание «все наши».

«Все слова Зеленского — очередной дешёвый фарс, игра на публику, лицемерие и позёрство», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он подчеркнул, что «все наши», о которых говорил Зеленский, сбежали из Крыма ещё в 2014 году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.