В МИД России призвали международные структуры осудить преступления Киева

В МИД России призвали международные структуры на фоне обстрела Донецка со стороны ВСУ из РСЗО осудить преступления Киева.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить её преступления... Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД также отметили, что на Западе должны понимать: спонсируемый преступный режим рано или поздно обратит оружие НАТО против самого альянса.

В ведомстве подчеркнули, что все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрел города, заявила, что так могло поступить только террористическое зверьё.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела Донецка погибли четыре человека.