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МИД России: все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание

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Все причастные к атаке на Донецк в канун Нового года понесут неотвратимое наказание, заявили в МИД России.
МИД России: все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание
  • РИА Новости

В ведомстве напомнили, что в новогоднюю ночь центр Донецка подвергся массированной атаке из РСЗО. К настоящему времени известно о четырёх погибших и более 14 раненых, среди которых — журналисты.

«Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — заявили в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрел города, заявила, что так могло поступить только террористическое зверьё.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела Донецка погибли четыре человека.

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