ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области
«Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребёнок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино», — заявил он.
До этого стало известно о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ, ещё одна женщина получила ранения.
Позже в результате повторного обстрела со стороны ВСУ без электроснабжения остались жители четырёх населённых пунктов в Белгородской области.