ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области

Украинские войска в третий раз обстреляли Белгородскую область — губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о выпущенных снарядах по посёлку Красное Шебекинского городского округа.

«Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребёнок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино», — заявил он.

До этого стало известно о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ, ещё одна женщина получила ранения.

Позже в результате повторного обстрела со стороны ВСУ без электроснабжения остались жители четырёх населённых пунктов в Белгородской области.