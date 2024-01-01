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Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

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В результате повторного обстрела со стороны ВСУ без электроснабжения остались жители четырёх населённых пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его данным, украинская армия повторно обстреляла посёлок Красное Шебекинского городского округа, пострадавших нет.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка», — написал Гладков в Telegram.

Ранее стало известно о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ, ещё одна женщина получила ранения.

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