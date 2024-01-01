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ВС России поразили предприятие по производству БПЛА под Харьковом

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Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области.
ВС России поразили предприятие по производству БПЛА под Харьковом
  • РИА Новости

«Поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, под ударом оказались четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области.

Также ВКС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолётов — носителей крылатых ракет Storm Shadow.

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