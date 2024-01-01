МО: российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения», — заявил пилот Су-25 с позывным Малой.
Он добавил, что по докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены.
Ранее Вооружённые силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) центра обеспечения украинской армии на северо-восточной окраине Харькова.