Военная хроника сообщает о дронах «Герань-2» в сторону Львова и Хмельницкого

Военная хроника заявила о дронах «Герань-2» в сторону Львова, Хмельницкого и Тернополя.

Как говорится в материале, мониторинговые каналы Украины сообщают о высокой вероятности пусков ракет Х-59 по объектам в Житомирщине и Винницкой области.

Кроме того, отмечается, что в воздушном пространстве этих украинских регионов ранее были зафиксированы дроны «Герань-2».

Ранее в Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве была объявлена воздушная тревога.