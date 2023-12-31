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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
  • AP

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях.

Издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Одесской области Украины.

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