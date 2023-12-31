В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.
- AP
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях.
Издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Одесской области Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен