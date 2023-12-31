В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.

AP

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях. Издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Одесской области Украины.