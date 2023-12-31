Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат
- РИА Новости
Об этом она сказала в обращении, опубликованном в её Telegram-канале.
«На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать 2 млн внутренне перемещённых лиц», — рассказала Верещук.
Она уточнила, что в настоящий момент такие выплаты получают 2,5 млн человек, 40% из которых получают средства исключительно от государства.
Верещук добавила, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ведомству разработать законопроект о поправках в действующий документ, чтобы решить эту проблему.
Ранее первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.