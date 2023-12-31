Подполье раскрыло подробности ударов по «Правому сектору» и «Кракену» в Харькове
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Лебедев сослался на данные пророссийского харьковского подполья, а также показал кадры пожара на одном из поражённых объектов.
«На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты «Правого сектора» и «Кракена», — сказал он.
Кроме того, добавил Лебедев, попадание произошло в Институт метрологии, где работали и встречались офицеры украинской армии и националисты «Кракена».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
Также ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).