Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары Вооружённых сил России в Харькове были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена».

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Лебедев сослался на данные пророссийского харьковского подполья, а также показал кадры пожара на одном из поражённых объектов.

«На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты «Правого сектора» и «Кракена», — сказал он.

Кроме того, добавил Лебедев, попадание произошло в Институт метрологии, где работали и встречались офицеры украинской армии и националисты «Кракена».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Также ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).