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Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Мирный житель получил ранение в результате обстрела 30 декабря Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. 

Он уточнил, что речь идёт о мужчине 1964 года рождения.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал возле ТЦ «Галактика» из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка.

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