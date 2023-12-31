Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение в результате обстрела 30 декабря Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что речь идёт о мужчине 1964 года рождения.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал возле ТЦ «Галактика» из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка.