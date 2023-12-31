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ВС России нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и наёмников в ДНР.
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников
  • РИА Новости

«Нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 военных, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем... на территории шахты Коротченко в ДНР», — отмечается в сводке министерства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

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