ВС России нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и наёмников в ДНР.

«Нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 военных, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем... на территории шахты Коротченко в ДНР», — отмечается в сводке министерства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.