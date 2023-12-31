РИА Новости: ВСУ применяют тактику заградотрядов, чтобы не допустить отступления
РИА Новости: беспилотник снял кадры расстрела бойцов ВСУ заградотрядом
«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал он.
Источник передал агентству снятое с беспилотника видео, на котором такой отряд расстреливает своих военнослужащих.
В октябре стало известно, что заградительный отряд Вооружённых сил Украины расстрелял более десяти военнослужащих украинской армии в подконтрольной киевским властям части Херсонской области за отказ проводить форсирование реки Днепр.