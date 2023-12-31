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РИА Новости: ВСУ применяют тактику заградотрядов, чтобы не допустить отступления

РИА Новости: беспилотник снял кадры расстрела бойцов ВСУ заградотрядом

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Украинские военные применяют тактику заградотрядов на фронте, чтобы не допустить отступления своих частей. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал он.

Источник передал агентству снятое с беспилотника видео, на котором такой отряд расстреливает своих военнослужащих.

В октябре стало известно, что заградительный отряд Вооружённых сил Украины расстрелял более десяти военнослужащих украинской армии в подконтрольной киевским властям части Херсонской области за отказ проводить форсирование реки Днепр.

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