Заградотряд ВСУ расстрелял более десяти украинских военных под Херсоном
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Об этом заявили в оперативных службах региона.
Сообщается, что в качестве карателей выступали военнослужащие с отличительным знаком — белый трезубец на красном щите, о которых говорили ранее.
«Изначально фигурировали десять расстрелянных солдат, сейчас цифра увеличивается», — передаёт ТАСС слова собеседника.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр.