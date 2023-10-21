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Заградотряд ВСУ расстрелял более десяти украинских военных под Херсоном

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Заградительный отряд Вооружённых сил Украины расстрелял более десяти военнослужащих украинской армии в подконтрольной киевским властям части Херсонской области за отказ проводить форсирование реки Днепр.
Заградотряд ВСУ расстрелял более десяти украинских военных под Херсоном
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявили в оперативных службах региона.

Сообщается, что в качестве карателей выступали военнослужащие с отличительным знаком — белый трезубец на красном щите, о которых говорили ранее.

«Изначально фигурировали десять расстрелянных солдат, сейчас цифра увеличивается», — передаёт ТАСС слова собеседника.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наёмников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр.

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