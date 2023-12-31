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Более 200 представителей вооружённых формирований Украины приговорили в России

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Более 200 представителей вооружённых формирований Украины приговорены российскими судами к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершённые злодеяния более 200 представителей украинских вооружённых формирований», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в СК России сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство 12 жителей в Мариуполе.

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