Более 200 представителей вооружённых формирований Украины приговорили в России
«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершённые злодеяния более 200 представителей украинских вооружённых формирований», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в СК России сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство 12 жителей в Мариуполе.