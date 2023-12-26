Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство
26 декабря 2023

Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство

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Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство

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Верховный суд ДНР приговорил четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство 12 жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в первой декаде марта 2022 года военнослужащие Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко, Сергей Балицкий открыли огонь по группе из шести мирных жителей Мариуполя. Четверо из них скончались на месте, двоим удалось скрыться.

10-го и 15 марта 2022 года украинские морпехи расстреляли ещё восемь человек, включая двух женщин. Все они скончались на месте.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, следственный эксперимент, амбулаторно-психиатрическая, а также ситуационная судебно-медицинская экспертизы, очные ставки», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд вынес приговор четверым военнослужащим ВСУ, расстрелявшим восемь жителей Мариуполя.