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Ремонтные бригады вместе с неравнодушными гражданами восстанавливают Белгород

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В Белгороде после массированного обстрела украинцев на улицы вышли ремонтные бригады, к ним присоединились неравнодушные граждане.

Об этом рассказал RT один из местных жителей, который ночью будет закрывать плёнкой окна в домах, где стёкла были выбиты ударной волной от прилётов.

Также в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц.

Мэр города Валентин Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинцы атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

В результате украинской атаки погибли по меньшей мере 18 человек.

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