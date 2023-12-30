Ремонтные бригады вместе с неравнодушными гражданами восстанавливают Белгород

В Белгороде после массированного обстрела украинцев на улицы вышли ремонтные бригады, к ним присоединились неравнодушные граждане.

Об этом рассказал RT один из местных жителей, который ночью будет закрывать плёнкой окна в домах, где стёкла были выбиты ударной волной от прилётов.

Также в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц.

Мэр города Валентин Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинцы атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

В результате украинской атаки погибли по меньшей мере 18 человек.