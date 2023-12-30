Sky News: по результатам года Зеленский оказался в тупике

Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам уходящего года, так как Вооружённые силы Украины потерпели поражение на передовой, а поддержка со стороны стран Запада иссякает. Об этом написал вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл в материале для Sky News.

«Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями, как для будущего его народа, так и для своего собственного», — считает он.

По словам военного, успехи ВС России говорят о том, что в долгосрочной перспективе результат конфликта сложится в сторону российской армии. Однако, добавил Белл, ключевым показателем успеха является завоёванная территория, а ВСУ не смогли вернуть ни одного утраченного населённого пункта.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе наступления на направлении.