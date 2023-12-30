Балицкий: ВСУ ничего не добились в ходе наступления в Запорожской области
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«На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе манёвренной обороны», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Балицкого, украинские войска в течение года не оставляли попыток атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке отметил, что ВСУ провалили контрнаступление и не взяли ни одного города.