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Балицкий: ВСУ ничего не добились в ходе наступления в Запорожской области

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Контрнаступление Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении захлебнулось, украинская армия понесла потери и ничего не добилась. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий: ВСУ ничего не добились в ходе наступления в Запорожской области
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

«На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе манёвренной обороны», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Балицкого, украинские войска в течение года не оставляли попыток атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке отметил, что ВСУ провалили контрнаступление и не взяли ни одного города.

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