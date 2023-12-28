RT в Telegram
Подпишись

Журналист Рёпке: ВСУ провалили контрнаступление, не взяв ни одного города

Короткая ссылка
Немецкий журналист Юлиан Рёпке в своей соцсети Х написал, что украинские войска провалили контрнаступление и не взяли ни одного города.
Журналист Рёпке: ВСУ провалили контрнаступление, не взяв ни одного города
  • AP

Таким образом он отреагировал на заявление МИД Германии о том, что с апреля прошлого года ВСУ якобы вернули более половины территорий.

Рёпке подчеркнул, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а наступление было провальным.

«На самом деле Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя», — отметил журналист.

Ранее The New York Times написала, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить