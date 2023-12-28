Журналист Рёпке: ВСУ провалили контрнаступление, не взяв ни одного города

Немецкий журналист Юлиан Рёпке в своей соцсети Х написал, что украинские войска провалили контрнаступление и не взяли ни одного города.

Таким образом он отреагировал на заявление МИД Германии о том, что с апреля прошлого года ВСУ якобы вернули более половины территорий.

Рёпке подчеркнул, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а наступление было провальным.

«На самом деле Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя», — отметил журналист.

Ранее The New York Times написала, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ.