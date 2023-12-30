MWM: ВС России поразили склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине

Вооружённые силы России ударили на Украине по складам, где хранились ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолёты для их запуска.

Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, ВС России поразили как стратегические, так и тактические цели на территории всей Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.