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MWM: ВС России поразили склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине

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Вооружённые силы России ударили на Украине по складам, где хранились ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолёты для их запуска.
MWM: ВС России поразили склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
  • РИА Новости

Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, ВС России поразили как стратегические, так и тактические цели на территории всей Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.

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