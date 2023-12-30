MWM: ВС России поразили склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
- РИА Новости
Об этом пишет портал Military Watch Magazine.
«Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолёты для их запуска», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, ВС России поразили как стратегические, так и тактические цели на территории всей Украины.
Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.