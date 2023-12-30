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Нацполиция Украины не исключила вручения повесток нарушителям комендантского часа

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Замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский заявил, что нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь будут задерживать, не исключено вручение повесток.

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Серединский подчеркнул, что нарушителями «очень интересуются» украинские военкоматы.

Ранее стало известно, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.

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